Gioco d’azzardo, sale la febbre. Fenomeno in crescita continua: "Vengono colpite intere famiglie"

Cresce la febbre da gioco d’azzardo in provincia. In un solo anno, ha rilevato ‘Il Libro Nero dell’Azzardo - Mafie, Dipendenze, Giovani’, il volume di Federconsumatori, Cgil e Isscon, si sono spesi nella provincia ben 727 milioni di euro. Si gioca, e tanto, nelle sale slot, dove si può scommettere, ma anche sul web arrivato a quasi la metà delle giocate fatte in tutto il 2023, con una percentuale del 48%.

"Siamo davanti a una dipendenza in forte crescita - sottolinea l’assessore al sociale Kristian Gianfreda -. Una patologia che non si limita al soggetto che gioca, ma coinvolge sempre più i famigliari. Chi ha un parente che non si ferma davanti al gioco, vede i risparmi di una vita andare in fumo, sperperati. I danni collaterali sono significativi e ne risentono tutte le persone vicine al giocatore. Come amministrazione da anni abbiamo avviato diversi progetti per sostenere e aiutare i giocatori patologici. C’è la Ludoteca ad esempio dove si offre supporto. E ci sono le associazioni dei Famigliari di giocatori e l’associazione Gioco d’azzardo che stanno facendo tanta attività e bene, con iniziative che possano fronteggiare un fenomeno in crescita". E c’è anche il pulmino. "Si, facciamo anche questo. Con un pulmino i volontari si mettono all’esterno delle principali sale gioco e offrono sostegno e aiuto ai giocatori". C’è solo un ma, "ho partecipato anch’io una volta a questa esperienza e non si è fermato nessun giocatore. Devo anche dire che i gestori e chi lavora in queste attività dedite al gioco comprende l’attività che facciamo e non fa alcuna rimostranza".

Intanto si gioca sempre di più pesante come emerge dal rapporto di Federconsumatori, Cgil e Isscn. In provincia la quota procapite media dei giocatori dai 18 anni in su, è arrivata a di 2mila e 518 euro.

Infine c’è un altro elemento preoccupante secondo Federconsumatori. "La Commissione cultura e sport del Senato ha approvato, nei giorni scorsi, la risoluzione di FdI che, di fatto, riapre le porte alla pubblicità del gioco d’azzardo nel calcio, superando il divieto imposto nel 2018 con il decreto Dignità".

Pubblicizzare il gioco, secondo l’associazione, non è certo il miglior modo per contrastarne la patologia. "Quando chiedevamo al Governo di intervenire sul tema non era certo questo ciò che intendevamo. Chiedevamo di compiere dei passi avanti per contrastare quella che nel nostro Paese sta assumendo sempre più i tratti di una piaga sociale, non certo un clamoroso passo indietro teso a favorire e sdoganare il fenomeno del gioco d’azzardo". Tradotto per l’associazione dei consumatori servono maggiori azioni di contrasto, non azioni che vanno nella direzione contraria. Il rischio è che la crescita del fenomeno possa diventare ingestibile e con ricadute sociali importanti, come rilevato dall’assessore Gianfreda.

