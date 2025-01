Gioco di Prestige per l’ex albergo Magic. Dieci appartamenti e un attico da un milione

Dieci appartamenti lussuosi al posto del vecchio hotel. Gli annunci sono già comparsi anche se i lavori non sono ancora partiti. Le ruspe che raderanno al suolo l’ex hotel Magic di viale Abba, sono attese entro l’estate. Un cantiere lampo nel tentativo di consegnare gli appartamenti sul finire del 2026. Questo perché il mercato immobiliare tira e c’è chi ha già prenotato l’attico che verrà realizzato al quarto e ultimo piano della struttura. Un appartamento con tanto di piscina privata. La nuova residenza che si chiamerà Prestige, e si trova a due passi dal centro. Oggi l’ex hotel Magic è confinante con la parte retrostante del municipio riccionese, distante poche decine di metri da viale dei Mille dove in questi giorni sono partiti i lavori di sistemazione del marciapiede.

Il Rue, regolamento urbano edilizio, pone dei vincoli alla trasformazione di hotel in appartamenti. Limitazioni che dalla fine degli anni Novanta, quando le mucillagini misero in crisi un intero settore alberghiero, pongono più di un freno alla trasformazione di strutture ricettive in alloggi. Ma per il Magic questi vincoli non si applicano. Nonostante sia a pochi passi dal centro e dal mare, è pur sempre collocato in un lotto a monte della ferrovia, e i binari rappresentano uno spartiacque nella definizione delle aree dove la trasformazione in alloggi è fattibile e dove invece le strutture ricettive sono sottoposte a molti più vincoli. L’ex Magic con un gioco di ‘Prestige’ si trasformerà in una decina di alloggi. L’edificio precedente era dotato di piscina ed anche le nuove unità le avranno. Quelle al pian terreno saranno dotate di piccoli specchi d’acqua personalizzati.

In questa zona della città, spiega Manuel Perazzini di Atlante immobiliare, che ne commercializza le vendite, "il costo a metro quadrato si aggira sui 6mila euro", ma oltre alla metratura dell’alloggio vanno prese in considerazione le varie pertinenze, e il conto sale. L’attico all’ultimo piano con tanto di piscina privata supera il milione di euro. La residenza Prestige si aggiunge a diversi interventi in atto o previsti in città. Tra questi ci sarà una nuova palazzina nella zona Punta dell’Est che nascerà sulle ceneri dell’edificio che fino a qualche anno fa accoglieva il ristorante La Rustica.

a.ol.