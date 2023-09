Gioco di squadra. Le note di Romagna mia e l’abbraccio in musica. Poi la grande festa

C’è Rimini, ma ci sono anche la Regione e le città di Cesena, Forlì, Ravenna, Faenza e Lugo (oltre all’emiliana Carpi). Il palco del Galli mostra una Romagna unita per sostenere la candidatura di Rimini a capitale della cultura 2026. È così nei fatti, dopo la firma di un ‘manifesto’ che ha sancito l’alleanza. Ecco perché a chiudere la cerimonia, dopo l’invio formale del dossier, è stata la proiezione di un video realizzato per l’occasione e che unisce le piazze della Romagna in un unico abbraccio musicale: protagonista del video è la canzone simbolo di questa terra, Romagna mia, nella versione di Federico Mecozzi al vìolino con Anselmo Pelliccioni al violoncello, Massimo Marches al mandolino, Stefano Zambardino alla fisarmonica, Tommy Graziani alle percussioni. Il video, diretto da Riccardo Marchesini con la produzione artistica di Cristian Bonato, tocca le città che hanno sottoscritto il manifesto di adesione alla candidatura: piazza Baracca a Lugo, piazza del Popolo a Faenza, il monumento ai caduti in piazzale della Vittoria a Forlì, la biblioteca malatestiana di Cesena, la tomba di Dante a Ravenna e Castel Sismondo, in piazza Malatesta, seguendo la danza di Virginia della Balda e Mirko Mosca.

Le note di Romagna mia hanno dato il via alla maratona musicale che ieri, fino a mezzanotte, ha animato piazza Malatesta, piazza Cavour e l’arena Francesca da Rimini. Ad esibirsi sono stati artisti riminesi e romagnoli, in rappresentanza delle cinque città che hanno sottoscritto il manifesto. Tra questi il Quartetto Eos con Massimo Marches e Stefano Zambardino che ha accompagnato le esibizioni di una rappresentativa di cantautori e musicisti riminesi, come Filippo Malatesta, Cristina Di Pietro, Sergio Casabianca, Andrea Amati, Francesca Romana Perrotta, Lorenzo Semprini e altri in un omaggio alla canzone d’autore italiana. Poi Gianluca Lo Presti, Luca Fol, Daniele Maggioli, Calla Mc + Nse band e altri. La città in festa, per brindare alla candidatura.