Gioele Dix: "Guardo il mondo con gli occhi di Dino Buzzati"

Con La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l’incanto del mondo Gioele Dix rialza il sipario de La Bella Stagione a cura di Riccione Teatro. Coinvolgente e sorprendente come sempre, il celebre attore, comico cabarettista, che di quest’opera è pure drammaturgo e regista teatrale, sarà sul palco della Sala Granturismo in piazzale Ceccarini domani alle 21 con Valentina Cardinali. Ambientato in un laboratorio letterario, lo spettacolo, che solo nel 2023 ha registrato cento repliche, è un mosaico di personaggi e vicende strabilianti, che parte da un racconto del grande scrittore del Novecento.

Da cosa scaturisce questo spettacolo?

"Da una passione personale, abbastanza antica, perché ho cominciato a leggere Buzzati da dodicenne, grazie a un amico che faceva il Ginnasio. Mi portò il libro Sessanta Racconti, letto insieme. A colpirmi erano le ambientazioni, molto quotidiane perché le vicende riguardavano il sarto, il medico, la vicina di casa, in parte ambientate a Milano, nostra città, e poi c’èra sempre un tratto della storia che apriva domande, misteri, voragini, finali sospesi".

Perché quest’omaggio al grande scrittore?

"Perché per me è fondamentale, la sua letteratura ha anche un po’ costruito il mio immaginario e solidificato il mio gusto per il racconto. Buzzati si sporcava le mani con la realtà, anche perché orgogliosamente era pure un giornalista, con la G maiuscola".

Così si è accesa la scintilla de La corsa dietro il vento?

"Su espressa volontà degli eredi di Buzzati, due anni fa mi è stato chiesto di fare degli audiolibri sulle sue più importanti opere. Sapevano che gli avevo già dedicato due recital, così mi sono immerso in questo lavoro, ho riletto anche quanto avevo già letto con l’intento di rendere accessibile questo scrittore anche a chi non lo conosce. Potevo farne un reading con un po’ di musica, mentre ho preferito estrarre una decina di racconti, i più teatrali, nei quali ci fosse il mistero, l’ambiguità e il divertimento, perché Buzzati era anche ironico, microstorie, frammenti con la ‘S’ minuscola che formano la storia con la ‘S’ maiuscola".

In scena non è solo.

"C’è la bravissima attrice Valentina Cardinali. In scena ci troviamo come in un laboratorio col tavolone di un artigiano, fucina di creatività. Per lo spettacolo prendo spunto dal racconto La pallottola di carta, in cui Buzzanti immagina di essere sotto un palazzo all’ultimo piano abitato dallo scrittore che ama. La pallottola cade, lui è incerto se aprirla e scoprire scritti imperdibili che avrebbe buttato, ma che andavano salvati, nel dubbio di scoprire qualcosa di brutto non l’apre e la mette in un cassetto. È un’esercitazione di fantasia e creatività".

Riccione l’ha vista più volte protagonista.

"Quando c’era Franco Quadri, qui ho pure presentato il Premio Riccione, che per la letteratura e il teatro è un punto di riferimento. Se qui si prende un premio, volentieri lo si mette nel curriculum. Anni fa tra Rimini e Riccione per le reti Mediaset ho pure girato il film Olimpo Lupo - Cronista di nera con la regia di Fabrizio Laurenti. Di queste due città si conosce più il divertimentificio, in realtà c’è dietro una storia".

Nives Concolino