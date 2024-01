Gioele Dix nel tributo a Dino Buzzati

Dall’alto cade a terra una pallottola di carta nel cuore della notte. E finisce a fianco del palazzo dove abita un grande scrittore. Per Gioele Dix sarà La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l’incanto del mondo. Ma che cosa si nasconde dentro quella pallottola? Possono essere dei versi indimenticabili o appunti trascurabili. Un inizio che dà il via al racconto di Buzzati da cui nasce La corsa dietro il vento, un omaggio che Gioele Dix offre a un genio visionario del ’900. Lo spettacolo si svolgerà venerdì (sipario alle 21) alla sala Granturismo in piazzale Ceccarini.