Gioielleria del ’salotto’ nel mirino. Vetrina presa a mazzate dai ladri

Tentato furto nella notte tra lunedì e martedì alla gioielleria Jw24 di viale Nievo, a pochi passi dal ‘salotto’ di Riccione. Tre uomini armati di mazza, hanno cercato di infrangere la vetrina del negozio per rubare i gioielli esposti. Il loro piano è stato però prontamente interrotto dall’intervento della vigilanza privata finanziata dal consorzio di viale Ceccarini. I vigilantes, di ronda nelle vicinanze, hanno sentito i colpi e, girato l’angolo, si sono trovati di fronte ai malviventi intenti a colpire la vetrina. Colti sul fatto, i ladri si sono dati alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce, ma senza riuscire a portare via nulla. "Una situazione finita nel migliore dei modi – commenta Maurizio Metto, presidente del consorzio di viale Ceccarini –, che conferma l’utilità e l’importanza della vigilanza, un servizio che ci è stato a cuore sin dall’inizio e che oggi ha dimostrato la sua efficacia". I vigilantes hanno subito allertato le forze dell’ordine e i titolari dell’attività, che sono giunti tempestivamente sul posto per sporgere denuncia. Spetterà ora ai carabinieri avviare le indagini per individuare i responsabili e fare chiarezza sulla tentata spaccata. Fortunatamente, i danni alla gioielleria si sono limitati a una vetrina infranta, che ha comunque resistito ai primi colpi, rallentando l’azione dei ladri e soprattutto impedendo di rubare la merce in mostra. "Siamo stati tra i primi a sottolineare quanto fosse fondamentale attivare una vigilanza finanziata dai commercianti, preoccupati per la sicurezza – conclude Metto –. Questo episodio lo dimostra chiaramente, per fortuna con un esito positivo".

Federico Tommasini