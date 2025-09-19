La risposta che serviva

La risposta che serviva
Rimini
19 set 2025
LORENZO MUCCIOLI
Gioielleria Pedrosi ancora nel mirino dei ladri dopo il colpo da 200mila euro

Auto usata come ariete nella notte a Santarcangelo di Romagna, ma questa volta qualcosa è andato storto. Telecamere di videosorveglianza al setaccio per trovare i componenti della banda

La gioielleria Pedrosi di Santarcangelo di Romagna ancora nel mirino dei ladri: ma questa volta il colpo fallisce

Santarcangelo di Romagna (Rimini), 19 settembre 2025 – Non c’è pace per la gioielleria Pedrosi di Santarcangelo. Dopo il colpo grosso del 15 maggio scorso, quando i ladri erano riusciti a scappare con un bottino da capogiro da circa 200mila euro, il negozio di via don Minzoni è tornato nel mirino.

Questa volta, però, il blitz notturno non è andato a segno. Verso le 2.30 una Fiat 500, rubata poco prima, è piombata davanti alla vetrina del negozio. L’auto è stata usata come ariete: un botto secco, la saracinesca divelta e parte dell’esposizione in frantumi. Il piano dei malviventi sembrava rodato, ma qualcosa è andato storto.

Non appena l’auto ha sfondato l’ingresso, è partito l’allarme. I ladri hanno mollato lì l’idea di arraffare gioielli e preziosi, dileguandosi nel buio. Sul posto, nel frattempo, è piombata una pattuglia dei carabinieri che, poco distante, ha recuperato la Fiat abbandonata.

Dell’intera banda, però, nessuna traccia. Ora gli investigatori contano sulle telecamere di videosorveglianza della zona: i filmati potrebbero restituire volti, targhe o particolari utili per dare un nome ai rapinatori

