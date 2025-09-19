Gioielleria Pedrosi ancora nel mirino dei ladri dopo il colpo da 200mila euro

Santarcangelo di Romagna (Rimini), 19 settembre 2025 – Non c’è pace per la gioielleria Pedrosi di Santarcangelo. Dopo il colpo grosso del 15 maggio scorso, quando i ladri erano riusciti a scappare con un bottino da capogiro da circa 200mila euro, il negozio di via don Minzoni è tornato nel mirino.

Questa volta, però, il blitz notturno non è andato a segno. Verso le 2.30 una Fiat 500, rubata poco prima, è piombata davanti alla vetrina del negozio. L’auto è stata usata come ariete: un botto secco, la saracinesca divelta e parte dell’esposizione in frantumi. Il piano dei malviventi sembrava rodato, ma qualcosa è andato storto.

Non appena l’auto ha sfondato l’ingresso, è partito l’allarme. I ladri hanno mollato lì l’idea di arraffare gioielli e preziosi, dileguandosi nel buio. Sul posto, nel frattempo, è piombata una pattuglia dei carabinieri che, poco distante, ha recuperato la Fiat abbandonata.

Dell’intera banda, però, nessuna traccia. Ora gli investigatori contano sulle telecamere di videosorveglianza della zona: i filmati potrebbero restituire volti, targhe o particolari utili per dare un nome ai rapinatori