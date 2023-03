Gioiellerie collegate direttamente con la forze dell’ordine

Gioiellerie e orologerie collegate direttamente con le forze dell’ordine. Obiettivo: rendere la vita difficile a ladri e rapinatori e aiutare polizia e carabinieri impegnati nelle indagini. Questo il tema al centro dell’incontro tra il prefetto Rosa Maria Padovano e i vertici di Confcommercio e Federpreziosi, Gianni Indino e Onelio Banchetti. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sull’attuazione del "protocollo quadro in materia di video-allarme antirapina", stipulato il 4 dicembre del 2020 tra il Ministero dell’Interno e le associazioni nazionali di settore. Un incontro che arriva anche sull’onda dei recenti fatti di cronaca, con i malviventi che hanno preso di mira due negozi di preziosi del centro storico a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Nella notte tra l’8 e il 9 marzo scorso era toccato alla gioielleria Zani, in via Tempio Malatestiano: qui i soliti ignoti avevano fatto man bassa di orologi di marca. Una settimana prima i ladri avevano fatto irruzione nella nuova sede del negozio di Roberto Fenzl in corso d’Augusto, ma non erano riusciti a forzare la cassaforte. Durante l’incontro si è parlato dei modernissimi sistemi antrintrusione. I vertici di Federpreziosi-Confcommercio hanno assicurato di aver superato le iniziali difficoltà tecniche di interazione dei sistemi con quelli operativi delle forze di polizia e di essere, pertanto, "pronti all’installazione di apparecchiature di ultima generazione ad alta definizione". Installazioni e collegamenti destinati a portare un contributo importante all’attività investigativa. Il presidente di Federpreziosi provinciale ha sottolineato "la forte riduzione dei reati contro gli operatori del settore nelle aree in cui i sistemi di video sorveglianza sono già attivi". Da qui l’impegno di Confcommercio nel portare avanti un’azione informativa sui benefici connessi alle nuove strumentazioni. Per il prefetto Padovano le nuove apparecchiature rappresentano "strumenti tecnici importanti per la crescita della sicurezza territoriale integrata".