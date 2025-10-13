Gioiellerie nel mirino: "Fioriere utili a dissuadere l’uso delle auto-ariete"

"Non chiediamo miracoli, ma almeno di poter lavorare senza paura". A dirlo è Onelio Banchetti, presidente di Federpreziosi-Confcommercio Rimini, che dà voce all’esasperazione crescente tra gioiellieri e commercianti del settore dopo l’ennesima raffica di spaccate. Nella notte tra martedì e mercoledì, i ladri sono entrati in azione per due volte nel giro di poche ore, prima a Cattolica poi a Rimini. E lo stesso Banchetti, a fine agosto, aveva visto la sua attività assaltata a colpi di flessibile.

Presidente Banchetti, che clima si respira tra i negozianti colpiti?

"C’è un clima di grande esasperazione. Quando ti trovi il negozio demolito per una spaccata, ti casca il mondo addosso. In un contesto dove già è difficile restare aperti per i costi, per la burocrazia e per la crisi dei consumi, dover mettere in conto anche di non essere al sicuro diventa troppo".

Avete aperto un dialogo con le istituzioni?

"Sì, abbiamo in programma incontri sia con l’assessore Magrini che con il sindaco Sadegholvaad, ma siamo in contatto anche con Prefettura e Questura. C’è disponibilità da parte loro ad ascoltarci, ma la verità è che una soluzione definitiva non esiste. Intanto, però, servono strumenti concreti per difenderci nell’immediato. Noi chiediamo di poter installare barriere fisiche davanti ai negozi: grosse fioriere, basi in cemento, ostacoli strutturali che impediscano alle auto di sfondare le vetrine".

Ma questi interventi sarebbero comunque a carico dei privati. Il pubblico cosa dovrebbe fare?

"Il pubblico deve intervenire su ciò che è di sua competenza. Le telecamere comunali ci sono, ma vanno rese più performanti. E poi serve un controllo notturno più visibile e costante. Non dico che le forze dell’ordine non ci siano, anzi, desideriamo ringraziarle per l’impegno e l’attenzione, ma in questo momento di emergenza i controlli andrebbero potenziati. Anche solo la presenza di una pattuglia in più che gira è un deterrente".

State lavorando a un protocollo di collaborazione con le forze dell’ordine?

"Stiamo portando avanti il progetto delle telecamere collegate direttamente con polizia e carabinieri in tempo reale, come abbiamo fatto noi nel nostro negozio. Quando parte l’allarme, loro vedono subito le immagini e possono intervenire"

Rispetto al passato, la situazione è peggiorata?

"I furti ci sono sempre stati, ma adesso sono diventati troppo frequenti"

Cosa chiedete dunque nell’immediato?

"Una sola cosa: più presenza delle forze dell’ordine, subito. Sappiamo che non esiste la sicurezza assoluta, ma almeno vogliamo sentirci meno soli. È un momento di emergenza e va trattato come tale. E poi un appello a tutti i cittadini: se vedete qualcosa di strano, non giratevi dall’altra parte".

