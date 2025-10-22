Gioiellerie nel mirino. La ’banda dell’Audi nera’ in azione a Riccione: terzo colpo in pochi giorni

Una saracinesca squarciata come burro, le vetrine in frantumi e la solita fuga a tutto gas nel cuore della notte. Non c’è pace per le gioiellerie della provincia di Rimini. Si tratta del terzo colpo – tra riusciti e tentati – nell’arco di due settimane. Questa volta a finire nel mirino è stata la gioielleria Baldacci, in viale Dante a Riccione. Il sospetto degli investigatori è che, dietro l’ennesima spaccata andata in scena nel Riminese, ci sia l’ombra di una stessa banda, diventata l’incubo dei gioiellieri di mezza provincia. Il modus operandi è infatti lo stesso scelto per i precedenti blitz di Cattolica e Rimini. E anche in questo caso, i malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto scura di grossa cilindrata. Tanto che qualcuno ha già iniziato a parlare della "banda dell’Audi nera", come quella impiegata nel colpo a Riccione per allontanarsi rapidamente dalla scena del crimine.

L’azione scatta alle 2.39 di ieri. Quattro uomini incappucciati, scendono dalla berlina tedesca e in pochi secondi danno il via al raid. Tagliano con il flessibile la saracinesca e sfondano a mazzate la vetrata antisfondamento. L’allarme scatta immediatamente. I quattro fanno in tempo a mettere a soqquadro l’intero negozio. Ma non riescono ad impossessarsi della cassaforte, dentro la quale sono custoditi i gioielli di maggior valore. Nel frattempo, la sirena dell’allarme fa accorrere una pattuglia dei carabinieri. La gazzella intercetta l’Audi in fuga e parte l’inseguimento per le strade della città. Un inseguimento breve ma ad alta tensione, con i ladri che riescono a seminare le forze dell’ordine. Per ostacolare i militari, spostano perfino delle fioriere in mezzo alla carreggiata, come in un film d’azione. Più tardi vengono segnalati a Viserba, ma anche lì svaniscono nel nulla. "Sono rimasti dentro per un minuto e mezzo circa, ma non sono riusciti a portare via nulla – spiega la titolare Gigliola Baldacci –. I danni però sono considerevoli, hanno forzato la saracinesca e sfondate due porte in vetro. Speriamo di poter sistemare tutto il più in fretta possibile". Le indagini, affidate ai carabinieri di Riccione, sono scattate immediatamente, con l’analisi delle telecamere e accertamenti a 360 gradi.

Una modalità d’azione ormai collaudata, quella dei ladri entrati in azione a Riccione: il taglio della saracinesca col flessibile, le mazzate contro il vetro, la fuga nella notte. Il marchio di fabbrica di quella che, è l’ipotesi degli inquirenti, potrebbe essere una banda di specialisti. E il copione è sempre lo stesso. Tra il 7 e l’8 ottobre, la provincia era già stata scossa da una doppia spaccata notturna: a Cattolica, alla gioielleria Guidi Walter, i ladri avevano tagliato la saracinesca e sfondato il vetro antiproiettile, riuscendo a rubare tutto ciò che trovavano. Poche ore dopo avevano tentato un secondo colpo a Rimini, in viale Tripoli, alla gioielleria Panigalli, ma questa volta qualcosa era andato storto: la saracinesca si era bloccata e i banditi avevano preferito darsela a gambe. Solo pochi giorni fa il presidente di Federpreziosi Confcommercio Rimini, Onelio Banchetti, aveva lanciato l’appello: "Ogni spaccata è un colpo al cuore. Non chiediamo miracoli, ma almeno di poter lavorare senza paura".