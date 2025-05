Gioielliere di 94 anni fa a botte coi rapinatori

"I rapinatori mi hanno spezzato due costole. Però anch’io gli ho fatto un po’ di male". Giovanni Pedrosi (foto), 94 anni suonati, è il titolare della gioielleria nel centro storico di Santarcangelo presa di mira giovedì scorso da due rapinatori. Con la sua coraggiosa reazione, Pedrosi ha messo in fuga i banditi, che hanno lasciato lì il borsone con i preziosi e sono scappati a gambe levate. "Io sono fatto così – ha spiegato–. Non mi lascio intimidire. Avevano una pistola, ma probabilmente era un’arma giocattolo. E se anche fosse stata vera, sono abbastanza certo che non avrebbero sparato. Avevano più paura loro di me".