Giorgetti blinda Galli: "Resta al suo posto"

Il vicesindaco di Bellaria Igea Marina, Bruno Angelo Galli, non si dimette dopo aver annunciato l’addio alla Lega. Intanto il sindaco Filippo Giorgetti, interpellato sulle prossime elezioni, e su un nuovo coinvolgimento di Galli, risponde: "È ancora prematuro parlarne. Le liste devono essere fatte, le dinamiche non sono ancora partite. Cosa farà Galli in futuro, per i prossimi anni, sarà una sua scelta personale. Al momento mancano pochi mesi alla fine di questo mandato e può terminare il suo ruolo di vicesindaco e assessore. Ha sempre svolto l’attività amministrativa con impegno e dedizione, con passione verso Bellaria Igea Marina, nonostante non ne sia cittadino. Sarà una sua scelta personale decidere cosa fare poi per le prossime elezioni". C’è chi invece, da ex consigliere comunale leghista, interviene e ne chiede le dimissioni in giunta: è Massimo Bordoni. "Le tensioni interne alla Lega sembrano essere sempre più evidenti – dice Bordoni – Le dichiarazioni di Galli suscitano perplessità, poiché lui sembra contestare oggi ciò di cui ha beneficiato in passato. Alla luce del risultato ottenuto dalla Lega a Bellaria Igea Marina nel 2019, il sindaco di allora indicò chi avrebbe dovuto rappresentare il partito in giunta. Ma a livello regionale fu scelto Galli. Ora sarebbe opportuno che si dimettesse, anziché cercare il sostegno del sindaco. Durante il mio periodo di attivismo, ho insistito più volte affinché gli assessori della Lega assumessero un ruolo determinante nelle scelte, in risposta al sostegno ricevuto dagli elettori. Purtroppo, non ho mai ottenuto soddisfazione. Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, è evidente che ci sarà un riposizionamento, e sembra che ci stiamo dirigendo verso la formazione della futura giunta. È necessario mettere a fuoco ciò che è veramente importante e lasciare sfocato il resto". Giorgetti dichiara: "Bordoni non fa parte del consiglio comunale. Le sue richieste, seppur legittime in quanto personali, dovrebbe rivolgerle privatamente e direttamente all’interessato. La giunta di Bellaria Igea Marina è formata da persone che lavorano insieme, e non vedo il bisogno o situazioni particolari per modificare il gruppo in queste ultime intense settimane di lavoro".

Rita Celli