Giorgetti corre per il bis: "Il sogno è portare qui il Giro d’Italia nel 2025"

Filippo Giorgetti tra presente e futuro. Il sindaco manda in archivio il 2023 e guarda alle sfide del 2024, anno in cui correrà alle elezioni per il bis.

Sindaco, partiamo dall’anno che è appena trascorso: è andato secondo le aspettative?

"Speravamo che il 2023 fosse un anno di equilibrio. C’era bisogno di stabilità dopo Covid, crisi energetiche e guerre, ma non è stato così. È stato un anno complicato a causa dell’alluvione e delle difficoltà economiche. È stato però intenso: la nostra comunità ha consolidato dei servizi importanti e nonostante fosse finita la fase di reclutamento dei fondi Pnrr abbiamo seguito tanti altri bandi come quello del porto canale e dello sport".

A proposito di Pnrr, come è andata?

"Noi abbiamo rispettato tutte le scadenze prefissate in tutte le fasi. Rimane da affidare entro marzo la realizzazione della nuova scuola. Ma quest’ultima gestione è in carico al ministero".

Per quanto riguarda il Centro di assistenza urgenza (Cau), a che punto siete?

"Per Bellaria che ha già un pronto intervento il passaggio al Cau sarà facilitato. Abbiamo poi consolidato l’iter per la casa di comunità con il raddoppio degli spazi e quindi anche dei servizi. Interessante inoltre è l’attivazione del centro diurno per anziani che diventa il secondo nella provincia di Rimini dopo casa Valloni".

E la questione del Gelso Sport?

"L’errore più grande è continuare ad interloquire con l’amministrazione. Vi è infatti un contenzioso tra privati. In più il Tar ha rinviato il suo giudizio al 2025. Per un ente pubblico, in questa fase, è impossibile inserirsi nella vicenda. Tuttavia, restano aperte le relazioni".

Gli istituti scolastici comprensivi di Bellaria e Igea dopo più di 10 anni si riuniscono. Non ha funzionato la convivenza?

"Non c’è stato l’arricchimento dell’offerta formativa auspicato a seguito del dimensionamento voluto dalla regione. All’epoca l’istituto contava 2.200 alunni, con popolazione scolastica in crescita. Oggi, tra le due scuole, gli alunni si sono ridotti a 1.700 e l’andamento demografico è decrescente. Questa operazione vuole essere anche un atto di ricucitura del tessuto comunale".

E la sede associata dell’Istituto alberghiero Malatesta?

"Portare la scuola superiore a Bellaria è stato un grande successo per la città. Abbiamo offerto agli adolescenti una proposta di studio eccellente, di formazione e di lavoro".

Negli ultimi giorni del 2023 si è tornato a parlare di imposta di soggiorno: quanto è concreta la possibilità che venga applicata a Bellaria Igea Marina?

"Non è la priorità e serve un percorso previsto per legge. Ho infatti attivato il tavolo di confronto previsto con le associazioni di categoria".

Nel 2024 si vota. È pronto per un bis? E Forza Italia che ruolo avrà?

"Io sono il sindaco di una maggioranza, non di un singolo partito. Le 5 liste della coalizione hanno solidificato il loro rapporto e sono aperte al dialogo".

In caso di rielezione quali saranno le priorità?

"Il lungomare di Igea e la rigenerazione degli spazi come la colonia Roma. Poi il ‘Mare di inverno’, il sostegno al commercio e la telemedicina nella casa della salute. Andrebbe poi ripensata anche la ferrovia".

Cosa ne pensa della spaccatura all’interno del Pd con l’uscita di Chiaiese?

"La democrazia è un bellissimo esercizio. Rispetto la dialettica politica. L’avversario è un’altra voce, non un competitor. L’obiettivo comune di ogni candidato sindaco è il bene della città".

Ha appena trascorso l’ultimo Capodanno da sindaco al primo mandato. Qual è il suo sentimento in questo momento?

"È un tempo di riflessioni. Sono affezionato alla mia comunità. Mi piace pensare all’immagine di Enea, che uscendo dalla città di Troia, porta l’anziano padre sulle spalle, tenendo il figlio per mano. Questo è quello ho cercato di fare da sindaco non lasciando indietro le fragilità e pensando al futuro".

Tre desideri, anche personali, per il 2024.

"L’equilibrio per la comunità. Dedicare più tempo alle attività di volontariato e associazionismo. Riuscire a portare per il 2025 una tappa del giro d’Italia a Bellaria Igea Marina".

Aldo Di Tommaso