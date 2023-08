"Giorgetti faccia il bis, ha governato bene"

"Manca meno di un anno alle elezioni amminstrative nella nostra città e Forza Italia esprime un giudizio positivo e la volontà di ricandidare il sindaco Filippo Giorgetti, che ha ben operato con la giunta e la coalizione di centrodestra che la sostiene". Così il vice coordinatore provinciale azzurro Roberto Maggioli, che lancia un invito": "Forza Italia di Bellaria Igea Marina è onorata di invitare amici e i simpatizzanti a ’Vento di centro’, mercoledì alle 19 al Blu Suite Hotel con il gotha nazionale, regionale e locale del partito". Saranno presenti il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell’Università Anna Maria Bernini, "da sempre vicina al nostro territorio – continua Maggioli – che ulteriormente dimostra attenzione per il nostro comune e la sua amministrazione capitanata da Giorgetti". Parteciperanno all’evento anche l’eurodeputato Massimiliano Salini, l’onorevole Rosaria Tassinari, attuale coordinatrice regionale di FI, e Valentina Castaldini, consigliere regionale di Forza Italia. Si parlerà di turismo, politica nazionale e locale, e di valori. Moderatore il coordinatore provinciale Antonio Barboni. "Un’occasione per riflettere su quale importante contributo porta Forza Italia con la sua politica moderata e attenta ai territori, alle famiglie, alla casa e al mondo dell’impresa all’interno del centrodestra vincente quando unito. I nostri valori partono dalla capacità amministrativa, dal senso di responsabilità politica di coordinare e mediare tra le varie anime della coalizione, dalla capacità che Silvio Berlusconi ha insegnato di progettare un futuro sereno per i cittadini".