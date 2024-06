Giorgetti indica la strada: "Il centrodestra crescerà ancora nel Riminese. Ma basta paracadutati"

Filippo Giorgetti ha centrato il bis a Bellaria Igea Marina. Dove ha stravinto, dando il giro ai tre avversari in lizza. Doppiando letteralmente il secondo classificato, Ugo Baldassarri del centrosinsitra. E conquistando il triplo dei voti del terzo, Gianni Giovanardi, civico di area centrodestra, sostenuto dall’ex sindaco Enzo Ceccarelli.

Qual è la ricetta vincente? Soprattutto, il ’modello Bellaria’ è esportabile in vista delle regionali e delle prossime comunali nel Riminese?

"Intanto va sottolineato che a Bellaria c’è un clima politico e amministrativo che il centrodestra ha consolidato negli anni".

La ricetta?

"Non ho ricette da suggerire".

Si sforzi... Tra l’altro nella sua città Forza Italia, il suo partito, ha conquistato il 4% in più alle comunali rispetto alle europee, che già erano al doppio del voto provinciale...

"Dico che per le elezioni comunali servono moltissima aderenza e appartenenza al territorio, all’identità della propria comunità, più che l’appartenenza politica".

Insomma, vade retro ’paracadutati’?

"La logica di imporre candidati ’di fuori’ non paga. La politica non si può inventare. E non sono più questi i tempi per i professionisti della politica. Servono sì professionisti, ma nel loro campo specifico di occupazione: nel settore militare come il coordinatore provinciale di Forza Italia o quello di Fratelli d’Italia, o nel volontariato, nel terzo settore o altro. Non serve qualcuno che ha fatto il consigliere comunale tutta la vita".

Però la vittoria schiacciante di Filippo Sacchetti a Santarcangelo sembra andare in tutt’altra direzione...

"Santarcangelo è un caso particolare. Inoltre qui l’elettorato di centrosinistra è più abituato a questo tipo di modello. L’elettorato di centrodestra invece passa ai raggi X il proprio candidato. I modelli di riferimento sono profondamente diversi".

Lei ha conquistato voti anche nell’area di centrosinistra, radendo al suolo quel che restava del centrosinistra nella città di Panzini.

"Anche lì c’è una fetta di elettorato ’mobile’. Quel che conta è convincere le persone che si sa amministrare, mettendo in fila se si è al secondo mandato come nel mio caso, le cose fatte, oltre a quelle da portare a compimento".

Torniamo alla ricetta: il candidato ideale per il centrodestra nei comuni dovrà essere un civico o un politico?

"Vanno bene entrambe le figure. L’importante è la conoscenza della città, il fatto di avere a cuore la comunità che ci si propone di amministrare. Dimostrato con l’impegno personale e le scelte di vita".

Un pronostico per le elezioni regionali del prossimo autunno?

"Viviamo una fase molto fluida della politica. È davvero difficile fare previsioni. Dico che ho fiducia che il centrodestra cresca, che è stata imboccata la strada giusta. Poi, sul fatto che questo si traduca immediamente in un risultato politico, ci andrei cauto".