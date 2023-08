Giorgetti ‘promosso’ dai big di Forza Italia

"Filippo Giorgetti è uno dei nostri migliori sindaci. Amministra in una regione governata dalla sinistra, dove non è facile non essere omologati al sistema. Abbiamo visto come il sistema reagisce se gli si va contro: il dopo alluvione è diventata una questione di potere, più che una risposta alle esigenze dei cittadini". Il vicepremier e ministro degli Esteri, coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, in riviera in occasione del Meeting, ieri insieme al gotha del partito nazionale e locale, a partire dal ministro per l’Università Anna Maria Bernini, ieri ha fatto tappa al Blu Suite. Presenti tra gli altri, oltre al sindaco di Bellaria Igea Marina Giorgetti a fare gli onori di casa, l’eurodeputato Massimiliano Salini, l’onorevole Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale, Valentina Castaldini, consigliere regionale azzurra. Tema dell’incontro, moderato dal coordinatore provinciale FI Antonio Barboni, ‘Vento di Centro’, anche in vista delle prossime europee ed amministrative del 2024. Si è parlato dei principi di sussidiarietà e giustizia, "da sempre capisaldi e baluardi della nostra Forza Italia". Quanto al governo locale, il ministro Bernini ha affermato che "dopo un ottimo primo mandato, il sindaco Filippo Giorgetti deve essere confermato per il secondo" alle amministrative della primavera 2024. "Tra l’altro – ha aggiunto Bernini –, il Comune di Bellaria Igea Marina è stato tra quelli che è riuscito ad ottenere, presentando progetti puntuali, un cospicuo numero di finanziamenti dal Pnrr. Ad oggi l’amministrazione di Giorgetti è anche tra quelle che è riuscita maggiormente a ‘mettere a terra’ i progetti presentati. Giusto quindi che sia questa amministrazione e chi la guida a portarli a compimento, entro la data ultima fissata dalle disposizioni". Ovvero, il 2026, giro di boa del prossimo mandato. Presente anche il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Rimini, Filippo Zilli. In odore di candidatura alla presidenza della Provincia.