Giorgetti tenta il bis. Tra i dem regna il caos

Le eventuali modifiche alla legge sul numero dei mandati non lo riguardano. Filippo Giorgetti, primo cittadino di Bellaria, uomo di Forza Italia, sta per terminare il primo. E, come ha pubblicamente affermato a più riprese, è pronto a ricandidarsi: "Abbiamo avviato numerosi interventi, in parte grazie ai corposi finanziamenti del Pnrr ottenuti, e vogliamo portarli a compimento". La Lega ha già dato la sua benedizione. Forse più che dal fronte rivale (l’annunciato candidato del Pd Francesco Chiaiese ha rinunciato) Giorgetti si dovrà guardare dal ’fuoco amico’. Da quella fetta di centrodestra nella cui orbita ruota anche il suo predecessore, Enzo Ceccarelli.