Giorgia Bellucci eletta coordinatrice di Italia Viva

Rimini elegge Giorgia Bellucci come coordinatrice di Italia Viva. "In provincia di Rimini – esordisce Bellucci – dovremo lavorare e riprendere il percorso iniziato con il terzo polo e creare una terza via: una proposta liberal-democratica e riformatrice vera e forte. Il centro anche a Rimini va riorganizzato. Dovremo, nei limiti del possibile e del contesto elettorale locale, essere alternativi alla destra sovranista e alla sinistra del campo largo con i Cinquestelle. I punti fondamentali sono la necessità di costruire nuovi asili nido, ridurre le liste di attesa in sanità e il diritto alla sicurezza".