Giorgia Boutique festeggia 50 anni di attività con i segretari di Stato e una folla di clienti

Grande festa sul Titano per i 50 anni di Giorgia Boutique San Marino. La storica boutique é stata fondata da Giorgia Gasperoni nel 1973. Partita da un negozio di pochi metri quadri, nel 1986 si è trasferita in un locale di design più grande. E’ il 1998 quando viene inaugurato il primo laboratorio di sartoria interno alla boutique che viene abbinato a uno showroom per la cerimonia. Un passo fondamentale l’apertura del reparto maschile avviene nel 2003 quando entrano in azienda la nuora Francesca Barbieri e il figlio Alessandro Barulli.

E’ il 2010, in un contesto di crisi globale, che la famiglia prende una decisione fondamentale: un grande investimento per ristrutturare un intero edificio per farlo diventare un innovativo concept store con un’architettura moderna ed attraente, interamente dedicato alla moda, di 4 piani. Tantissime le persone che sabato hanno partecipato ai festeggiamenti. Autorità e amici che negli anni hanno scelto Giorgia Boutique come loro negozio di fiducia. Una festa alla quale hanno partecipato anche i segretari di Stato Andrea Belluzzi, Gian Nicola Berti e Teodoro Lonfernini e il Capitano di Castello Marcello Andreani. I festeggiamenti si sono conclusi con il taglio della torta celebrativa da parte Giorgia.