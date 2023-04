Giorgia Latini (Lega): "Non si può cancellare la cultura cattolica"

"Vietare la benedizione pasquale nelle scuole, come accaduto a Pennabilli è un’assurdità: si vorrebbe cancellare parte della cultura e della storia del nostro Paese sulla pelle dei bambini di fede cattolica. Incredibile come, nel nome di una presunta integrazione, si neghino le nostre radici, quell’identità cristiana che rappresenta un solido riferimento da oltre duemila anni. Chi ha negato la benedizione nelle classi non difende la Costituzione, ma le proprie personali idee politiche. Auspichiamo che certi dirigenti studino meglio la storia d’Italia, e capiscano che leggi non sono materia inerte, ma vivono e hanno senso proprio partendo dalle radici di un popolo". Lo dice la deputata della Lega Giorgia Latini, vice presidente della commissione Cultura e Istruzione. Anche a Finale Emilia, nel Modenese, un dirigente scolastico ha di recente vietato le benedizioni pasquali in aula sottolineando la laicità della scuola pubblica e concedendo lo spazio antistante l’istituto per eseguirle.