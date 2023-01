Giorgia prepara il nuovo tour, l’ultima tappa all’Rds Stadium

Giorgia di nuovo in tour con l’album che ne segna il ritorno discografico, Blu. Sarà una lunga turneé che la porterà anche a Rimini. Qui l’ultima tappa di un girovagare per lo Stivale, toccando 24 diverse città e il 16 dicembre sarà all’Rds Stadium. Il tour della cantante vivrà di due distinti momenti. Nella prima parte in primavera, tra il 2 maggio e il 12 giugno, si presenterà nei teatri lirici. La seconda parte del tour sarà quella nei palasport. Le date partono dall’autunno. La prima è fissata per il 7 novembre al Mediolanum forum di Milano. Rimini sarà l’ultima tappa. Le prevendite si sono aperte ieri, alle 18, su ticketone e in tutti i punti vendita abituali.