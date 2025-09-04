Giorgio Armani e le estati in una colonia di Misano. Sulla spiaggia incontrò il suo primo amore

Rimini, 5 settembre 2025 – Le estati da ragazzino a Misano, in colonia. Ed è a Misano che un giovanissimo Giorgio Armani incontrò l’amore. Lo stilista lo aveva raccontato nell’ottobre scorso in un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera a firma di Aldo Cazzullo e Paola Pollo.

Giorgio Armani è scomparso nella giornata di ieri a 91 anni. Una vita lunga e intensa condensata in quelle righe in cui si aprì per la prima volta raccontando di un momento che cambiò la sua vita a Misano, dove Armani veniva in vacanza nella colonia Piacenza all’epoca diretta dalla madre.

Nel riquadro la foto d’epoca della colonia Piacenza; nella foto grande lo stilista Giorgio Armani morto a 91 anni

“Non ho mai parlato di questo” confessò nell’intervista rimanendo a lungo in silenzio prima di riprendere: “Fu sotto un capannone sulla spiaggia di Misano Mare, alle 5 del pomeriggio, quando tutti i ragazzi della colonia venivano ricoverati sulla spiaggia per rilassarsi”... “Ecco. Io ero in un gruppo di ragazzi, di bambini, e c’era un responsabile, un giovane uomo, che mi ispirò subito un sentimento d’amore. Non ho ben realizzato questa cosa, non le ho dato seguito. Ma da lì in avanti la mia vita cominciò, in un altro modo”.

Con Armani se ne va un assoluto protagonista dello stile nel mondo. “Negli anni, Giorgio Armani ha creato una visione che dalla moda si è estesa a ogni aspetto del vivere, anticipando i tempi con straordinaria lucidità e concretezza – si legge nella nota firmata da ‘i dipendenti e la sua famiglia’ –. Lo ha guidato un’inesauribile curiosità, l’attenzione per il presente e le persone. In questo percorso ha creato un dialogo aperto con il pubblico, diventando una figura amata e rispettata per la capacità di comunicare con tutti. Sempre attento alle esigenze della comunità, si è impegnato su molti fronti, soprattutto verso la sua amata Milano”.