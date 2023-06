Giornalismo, Francesca Schianchi parla al Festival del Mondo Antico

Dopo l’esordio di venerdì scorso, tocca alla giornalista Francesca Schianchi intrattenere il sempre curioso pubblico del Festival del Mondo Antico 2023 per il nuovo appuntamento con le conferenze serali. Stasera alle ore 21.30, all’Arena Francesca da Rimini (in caso di maltempo, Sala Ressi del Teatro Galli), Francesca Schianchi interverrà su un tema di grande attualità: ‘Fare giornalismo: memoria, testimonianze, valore’. La conferenza porrà l’accento sul ruolo della comunicazione oggi, sottolineando l’importanza del giornalismo come strumento di conoscenza e di conservazione storica della memoria.