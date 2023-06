Giornaliste dal mondo in tour per raccontare Verucchio e Bellaria

Tre giornaliste specializzate in ciclismo e cicloturismo, provenienti da Stati Uniti, Germania e Ungheria, saranno qui a pedalare e a raccontare le bellezze del nostro territorio. Da lunedì fino a venerdì 16 giugno è infatti in programma il terzo degli appuntamenti coordinati e organizzati da Apt, nell’ambito del progetto di comunicazione, marketing e promocommercializzazione del cicloturismo, che porta in Romagna giornalisti e blogger del settore. Betsy Welch, Carolyn Otto Friesl e Melinda Kadar saranno le protagoniste di un programma di pedalate e racconti che inizierà a Verucchio e si concluderà a Bellaria.