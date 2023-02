Giornalisti, congresso a Riccione "La politica ci deve ascoltare"

"Senza un’adeguata attenzione al tema dell’informazione, la democrazia rischia di morire". Questa la premessa con la quale Raffaelle Lorusso, segretario generale della Fnsi, la Federazione nazionale stampa italiana, introduce il tema principale del congresso nazionale che si terrà a Riccione dal 14 al 16 febbraio al palazzo dei congressi. Parteciperanno 312 giornalisti delegati dalle associazioni stampa di tutte le regioni italiane chiamati ad eleggere il nuovo segretario nazionale e rinnovare tutti gli organi della Fnsi.

Diversi i temi da sviluppare a partire dalla relazione tra informazione e democrazia. Ma le sfide che il sindacato intende affrontare riguardano anche il rapporto con gli editori. "Affrontare la crisi eludendo il confronto significa peggiorare la situazione" osserva il segretario.

Uno degli argomenti che non può essere eluso è quello dell’equo compenso. "L’informazione professionale sta arretrando sempre di più, come dimostra l’andamento drammatico del mondo del lavoro". Lorusso ribadisce la necessità di "costringere tutti gli attori a sedere ad un tavolo" per affrontare la crisi che sta attraversando l’editoria. I mutamenti che si stanno affacciando sul mondo del giornalismo riguardano anche le tecnologie che pongono una diversa interpretazione della realtà e una sua diversa espressione. Tra le sfide ci sono "quelle che l’intelligenza artificiale pone ai giornalisti e alla professione. Sfide che non vanno soltanto raccolte ma anche rilanciate perché non si può pensare di fermare il progresso, che invece va governato". Inoltre, "ci sono temi che ci riguardano da vicino: oltre al lavoro precario, le intimidazioni che i giornalisti devono subire e sopportare ad opera non solo da organizzazioni criminali, ma anche da chi utilizza strumenti molto più subdoli come querele bavaglio o liti temerarie". Ieri durante la presentazione del congresso, Mattia Motta, presidente Clan-Fnsi, ha presentato l’indagine del Precariometro sul lavoro giornalistico free lance, un report che verrà dibattuto nelle giornate del convegno. Tra gli ospiti annunciati a Riccione il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, la sindaca di Riccione Daniela Angelini, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sottosegretario all’Informazione Alberto Barachini, il collega alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, l’ex ministro Andrea Orlando e il segretario della Cgil Maurizio Landini.