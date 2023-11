Giornata dedicata a scambio e riuso

Oggi, a partire dalle 14 e fino alle 19, torna a Riccione il laboratorio San Lorenzo per l’ultimo appuntamento in programma. Si svolgerà il ‘Mercatino dello spaccio’, una giornata dello scambio e riuso al Parco della Beatitudine in cui trovare o lasciare giochi, libri, oggetti e ricordi. Sarà un momento di comunità in collaborazione con i Centri di Buon Vicinato, le scuole dell’infanzia e secondaria di primo grado San Lorenzo, le associazioni di volontariato e le Caritas parrocchiali. Nel corso del pomeriggio si concluderà anche il laboratorio RapLab in SanLo, un corso per ragazze e ragazzi a partire dai 14 anni per approfondire il mondo e la cultura hip hop a cura di Word Mc e Giocamusica. Sarà la conclusione del ‘Laboratorio San Lorenzo: quartiere clandestino, urbano, contemporaneo’, un ciclo di appuntamenti culturali a cura di Città Teatro realizzato nell’ambito del progetto Rigenerazione e sicurezza urbana del quartiere.