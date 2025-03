Giornata dei Giusti. Oggi al Cinema Astra in scena il ’posticipo’

Giornata dei Giusti: questo pomeriggio all’Astra va in scena il ’posticipo’ delle celebrazioni cittadine. Alle 17 proiezione gratuita del film La bicicletta di Bartali. "L’esempio di coraggio e umanità di Gino Bartali – sottolinea l’amministrazione comunale – si lega alle gesta eroiche di due illustri cittadini bellariesi, anch’essi riconosciuti Giusti fra le Nazioni". Ezio Giorgetti mettendo a rischio la propria vita, mise in salvo una trentina di cittadini ebrei - anziani, donne e bambini - che nel settembre 1943 da Asolo giunsero sul territorio, in fuga da un campo di internamento. Diedero il loro contributo anche l’allora maresciallo dei carabinieri Osman Oscar Carugno, l’albergatore Alfonso Petrucci, il farmacista Giuseppe Olivi e tanti altri purtroppo rimasti anonimi. Nel 1964 Giorgetti fu onorato come Giusto fra le nazioni. Anche Carugno fu riconosciuto Giusto, nel 1986.