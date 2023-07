Giornata del divertimento in sicurezza, c’è l’ok del Senato

Via libera praticamente unanime con 144 voti favorevoli e 4 astenuti dall’aula del Senato al ddl sull’istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza per l’8 dicembre. Il ddl, che passa all’esame della Camera, è nato per commemorare le sei vittime, cinque adolescenti e una mamma di 39 anni, morte nella calca della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, durante un tentativo di furto l’8 dicembre 2018.

Tra le misure previste: gli enti locali possono organizzare iniziative per i giovani, coinvolgendo le istituzioni scolastiche mentre i media pubblici sono invitati a riservare appositi spazi della programmazione nazionale e regionale a tali temi. Il senatore riminese del Movimento Cinque Stelle, Marco Croatti plaude all’approvazione in Senato del disegno di legge per il "Divertimento in Sicurezza", di cui è autore, sulla proposta nata dal progetto dell’associazione Co.Ge.U., comitato genitori unitario, costituito dopo la tragedia di Corinaldo.

"Attraverso questa proposta di legge si chiede l’istituzione della Giornata nazionale del divertimento in sicurezza ogni 8 dicembre, giorno dell’anniversario della tragedia al locale Lanterna azzurra", spiega il senatore. "Dopo la discussione e il voto in Senato – prosegue – il ddl passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva. Grazie all’impegno dell’associazione Co.Ge.U, il comitato spontaneo fondato da genitori e ragazzi con l’obiettivo di ricordare ma anche sensibilizzare sul tema del divertimento in sicurezza, in questi 5 anni- ricorda Croatti- sono stati raggiunti obiettivi molto importanti".

Tra i traguardi, c’è stata anche l’introduzione da parte della Regione Marche, nel 2021, della legge Regionale per il Divertimento in Sicurezza. Ora, "con l’approvazione del disegno di legge in Senato siamo- chiosa- vicini ad avere una legge nazionale".

L’auspicio del pentastellato è infine che "la Camera approvi rapidamente il ddl".