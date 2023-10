Giornata del dono, pranzo e premi

Oggi si terrà la Giornata del dono a San Giovanni in Marignano: pranzo comunitario a partire dalle 12.30 in piazza Silvagni con menù a scelta. Dalle 14 animazione a cura delle realtà del territorio. Ci saranno la consegna del ricavato del progetto Giornata del dono 2022 al gruppo appartamento per le persone disabili Cà Santino, il riconoscimento ai ragazzi che hanno aderito al progetto Volontar.Io, e ancora la consegna delle borse di studio Avis ai figli dei donatori e delle maschere di cartapesta da parte di teatro Cinquequattrini all’assocazione Davide Pacassoni odv. Inoltre sarà presentato il progetto Giornata del dono 2023, con la valorizzazione del giardino sensoriale e del parco inclusivo (in fase di realizzazione) alla casa residenza anziani. Poi spazio agli interventi di circolo Arci, Scintille, scuola di canto, ballo e recitazione e studio danza Il Castello.