Giornata del tumore al pancreas. Castello viola e medici in piazza

Oggi si celebra in tutto il mondo il World Pancreatic Cancer Day, la Giornata Mondiale del Tumore al Pancreas promossa dalla World Pancreatic Cancer Coalition, quest’anno caratterizzata dall’hashtag #HelloPancreas: per accendere i riflettori su una neoplasia aggressiva e ancora poco conosciuta, sulla necessità di investire in ricerca e di costruire un futuro migliore per i pazienti. L’Associazione Oltre la Ricerca ODV, nata a Rimini nel 2012 e la Fondazione Nadia Valsecchi con sede a Palazzolo sull’Olio (Brescia), collaborano da anni e sono a fianco dei pazienti e delle loro famiglie per supportarli, per migliorare i percorsi di diagnosi e trattamento, investire in ricerca, sensibilizzare la popolazione, la politica e le istituzioni.

Il primo appuntamento della campagna di sensibilizzazione sarà oggi in Piazza Tre Martiri, dove a partire dalle 15, ci saranno momenti di sensibilizzazione ed informazione con i volontari e le volontarie dell’Associazione che regaleranno palloncini viola, colore simbolo del tumore al pancreas. Al calar della sera Castel Sismondo s’illuminerà di viola a sostegno della campagna di sensibilizzazione. Domani il Club 41 di Rimini ed il Club 41 di Riccione organizzano una serata di solidarietà presso il ristorante Il Mulino di Misano Adriatico (a partire dalle ore 20). Il ricavato andrà a supporto di due progetti di ricerca. Sabato dalle ore 15 alle 19, presso il l’ex-Cinema Astoria di Rimini, l’Associazione organizza tre incontri dedicati alla cittadinanza per informare e rispondere a dubbi e domande. Domenica infine ritrovo alle ore 9.00 in Piazza Cavour a Rimini per una camminata libera con arrivo all’ex cinema Astoria in compagnia degli ‘Amici del Panda’, un gruppo di persone che si è unito al dolore per la perdita di Francesco Pandolfi a causa di un tumore al pancreas nel 2022.