Giornata della donna sfilano le 500

Una sfilata delle auto d’epoca per le vie di Riccione omaggia la Giornata internazionale della donna. Domenica dalle 8 del mattino si svolgerà il raduno delle Fiat 500 in piazzale San Martino. E alle 10 partirà la sfilata lungo le vie cittadine. L’iniziativa si chiama ‘Viva le donne in 500’. A partire dalle 8 le auto arriveranno in piazzale San Martino. Il corteo partirà un paio di ore più tardi in direzione viale Gramsci passando davanti al Grand Hotel e proseguirà lungo viale D’Annunzio andando a toccare le varie anime della città, dal Paese fino a viale Ceccarini prima di dirigersi verso l’entroterra.