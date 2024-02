Giornata delle foibe, si ricorda il ’confine più lungo’

l prossimo 10 febbraio sarà celebrato in Italia il Giorno del Ricordo, per le vittime delle foibe.

Una vicenda complessa e dolorosa, quella che si consumò lungo il confine orientale e non solo, lacerante per migliaia di famiglie. L’amministrazione comunale si unirà alle celebrazioni attraverso un incontro pubblico gratuito organizzato presso la Biblioteca Panzini, giovedì alle 21. Intitolato ’Il confine più lungo. Dal conflitto alla riconciliazione sulla frontiera adriatica’, con Fabio Todero (Istituto Regionale per la Storia della Resistenza nel Friuli Venezia Giulia).