Giornata di studi sulla Shoah al teatro Galli

’La Shoah e i crimini di guerra sui civili in Italia (1943-1945): la prospettiva delle vittime. Il contesto, le fonti, la metodologia’: nella sala Ressi del teatro Galli, lunedì 11 settembre, giornata di studi per i docenti, aperta alla cittadinanza. Un’iniziativa promossa dal Mémorial de la Shoah con l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, in collaborazione con il Comune di Rimini-Attività di Educazione alla Memoria, Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della Provincia. Tra i relatori Adriana Escobar, Laura Fontana, Daniele Susini, Cinzia Venturoli. In apertura i saluti dell’assessore Francesca Mattei e del vice presidente Anvcg Michele Corcio.