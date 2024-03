Giornata mondiale dell’acqua. Israeliani e palestinesi insieme

La Giornata mondiale dell’acqua celebrata a dovere ieri nell’aula magna dell’Università con un convegno internazionale sul tema della gestione degli ecosistemi acquatici. Al tavolo dei lavori hanno partecipato anche alcuni tecnici (tre israeliani e tre palestinesi) confrontandosi proprio sulle politiche di gestione dell’acqua. Fra gli invitati i rappresentanti di alcuni fra i principali paesi dell’Ue, della Svizzera e del Marocco, tutti uniti per far fronte al cambiamento climatico. Il progetto prende il nome dall’acronimo ‘Ecorise-Sdg’, e riassume parole chiave come la cooperazione ambientale, la ricerca e l’innovazione per gli ecosistemi sostenibili, ma anche l’eco-sviluppo e i suoi obiettivi strategici. Il workshop è stato sostenuto da Romagna Acque, l’Associazione W-Smart, la Cattedra Unesco risorse idriche, l’università La Sapienza, l’università di Bologna e il Cyprus Institute. Gli incontri con i relatori continueranno anche oggi nell’aula magna del Campus universitario, in via Angherà.

Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque, a margine dei lavori, ha illustrato i grandi passi che Rimini ha compiuto in questi anni in tema di gestione dell’acqua, iniziando dai nuovi depuratori e dal piano di salvaguardia della balneazione. L’obiettivo del convegno è trovare "linee guida" e nuove policy sull’acqua. Serve poi imparare "dall’alluvione di maggio e dal processo di desertificazione", sottolinea Bernabè. E serve una "cooperazione" fra i Paesi per spingersi oltre la logica dei "confini amministrativi". I confini – è quanto emerge dal dibattito – impediscono infatti una gestione equa del bene prezioso. Importante è anche la "sostenibilità delle infrastrutture che forniscono l’acqua". Riflettori puntati poi sul crescente inquinamento degli ecosistemi costieri, la rapida urbanizzazione, fino ad arrivare agli impatti dei cambiamenti climatici sulla scarsità d’acqua. Attenzione anche agli "sprechi a livello alimentare e in agricoltura". Da non trascurare, infine, la "sicurezza" dell’acqua non solo nelle zone di conflitto. Per Ilan Juran, ex-direttore del Polytechnic Institute e Ceo di W-Smart, serve tutelare l’accesso all’acqua in modo equo al pari di un "diritto umano" e servono "tecnologie idonee" per garantire l’accesso all’acqua. Per Anna Montini, assessora comunale all’Ambiente "vedere seduti in prima fila i relatori israeliani e quelli palestinesi gli uni di fianco agli altri si è rivelata un’ emozione di fortissima".

"Il dialogo – continua la Montini – è sempre fondamentale, e la cooperazione è un elemento essenziale per raggiungere soluzione di pace".

Andrea G. Cammarata