Giornata mondiale dell’acqua tra libri, incontri e progetti

Libri, incontri e progetti in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua. Domani alle 16 in Cineteca comunale Amir SpA celebra la Giornata presentando il volume dello storico Oreste Delucca. Il libro, dal significativo titolo ‘Madre Acqua - Rimini fra passato, ambiente e futuro’. Il volume, per l’occasione sarà distribuito gratuitamente a tutti i presenti. L’Associazione Michele Pulici - Incontri del Mediterraneo, in occasione della Giornata ha organizzato tre incontri nelle scuole di Riccione. Ieri si è tenuto alle 10 l’incontro nell’auditorio Rita Levi di Montalcini del liceo Volta - Fellini con il climatologo e ricercatore Cnr Antonello Pasini. Il secondo e terzo incontro si terranno domani. A presentarsi agli studenti della scuola secondaria Fratelli Cervi alle 8,30 e alle 11 alla scuola Annika Brandi, via Portofino, sarà il Corpo delle Guardie ecologiche volontarie di Rimini che parlerà con gli studenti sul legame tra acqua e cambiamenti climatici. Gli incontri sono organizzati anche con la collaborazione di Romagna Acque e Petroltecnica servizi ambientali.

Infine i cantieri del Psbo di Rimini. Il prossimo cantiere del Psbo riguarda la Dorsale Ausa, di cui è stato aggiudicato l’appalto lo scorso dicembre. Attualmente sono in corso le attività propedeutiche all’avvio del cantiere, a cui seguirà la partenza vera e propria dei lavori entro aprile. Per la conclusione dei lavori servirà un anno e mezzo. Verrà realizzato un nuovo collettore di grosso diametro parallelo alla Ss16, che consentirà di intercettare le acque meteoriche del bacino dell’Ausa andandole ad immettere nel deviatore. L’intervento costa 6 milioni di euro.