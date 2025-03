Giornate ecologiche per gli studenti

Sul Titano, per iniziativa delle segreterie di Stato al Territorio e all’Istruzione, stanno per arrivare le Giornate Ecologiche. Si tratta di un’iniziativa indirizzata agli studenti. La prima giornata ecologica si terrà martedì, in coincidenza con la Giornata Mondiale del Riciclo. Questa fase iniziale coinvolgerà le classi quarte e quinte delle scuole elementari di Falciano, Cà Ragni, Dogana e Serravalle, oltre alla scuola di infanzia di Dogana e i nidi per l’Infanzia di Dogana Arcobaleno e Mongolfiera. I più piccoli lanceranno a terra ’bombe’ di semi di fiori. Parteciperanno anche le scuole medie di Serravalle e il Centro di formazione professionale. Gli studenti si riuniranno al Parco Ausa, il Parco Laiala e la scuola elementare l’Olivo” di Falciano.