Oggi appuntamento conclusivo della serie di eventi promossi dall’amministrazione comunale in occasione della ricorrenza del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe. Nel pomeriggio, alle 16, alla biblioteca comunale Alfredo Panzini il gruppo di lettori volontari della stessa sarà protagonista dell’appuntamento "Io ‘ricordo’", leggendo passi tratti dal libro ’Perchè la notte’ della professoressa Lorella Rotondi. Una storia, quella delle vittime delle foibe istriane, taciuta per decenni. A porre fine al silenzio fu nel 2004 l’istituzione del Giorno del Ricordo, per legge.