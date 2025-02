Giorno del Ricordo . Tragedia delle foibe, la memoria è viva

Ieri mattina, sulla palata del porto, si è svolta la cerimonia di commemorazione del Giorno del Ricordo, animata dagli studenti del Liceo Classico Giulio Cesare. L’evento ha reso omaggio alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata, con letture che hanno sottolineato il dolore ancora vivo nella memoria collettiva.

Tra le parole più intense, quelle tratte dagli scritti di Roberto Siliquini: “La pietra è muta, l’acqua è nera, ma sotto c’è un urlo. Un urlo che non si ode, che non ha voce, ma che avvelena il cuore”. Una testimonianza che esprime il silenzioso ma indelebile dolore di chi fu travolto dalla tragedia delle foibe.

Alla cerimonia hanno preso parte l’assessore Francesco Bragagni, il Prefetto Giuseppina Cassone, il rappresentante dell’Unione degli Istriani Giovanni Ruzzier e altre autorità civili e militari. Un momento solenne è stata la deposizione di una corona di alloro presso la “Biblioteca di Pietra”, monumento realizzato con pietra d’Istria dall’artista Vittorio D’Augusta, presente alla commemorazione.

Nel suo intervento, l’assessore Bragagni ha sottolineato la differenza tra profughi ed esuli: “Essere profughi significa sperare di tornare a casa, essere esuli vuol dire sapere di non poterlo fare mai più”. Ha inoltre ricordato Monica Paliaga, figura fondamentale nella promozione della memoria storica.

Le celebrazioni sono proseguiteo con lo spettacolo teatrale “Esodo pentateuco #2” al Teatro degli Atti e il 12 febbraio con un incontro con Alessandro Quadretti presso la Sala della Cineteca. A seguire, la proiezione del documentario “L’ultima spiaggia. Pola fra la strage di Vergarolla e l’Esodo”.

Il Giorno del Ricordo non è solo una commemorazione, ma un monito per il futuro. Le parole degli studenti, le testimonianze e le iniziative culturali rappresentano strumenti fondamentali per preservare la memoria storica e sensibilizzare le nuove generazioni.