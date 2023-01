Giorno della Memoria Carlo Greppi racconta le "vite radicali"

Proseguono gli appunamenti dedicati al Giorno della Memoria in tutta la provincia di Rimini. Il 2 febbraio prossimo al Palazzo del Turismo Caro Greppi sarà protagonista di un evento dal titolo "Storie controcorrente. Scelte di vita radicali nel cuore del Novecento". L’ingresso è libero e senza prenotazione.

L’appuntamento in programma giovedì si inserisce nel calendario di iniziative in ricordo delle vittime della Shoah promosse dal Comune di Riccione. Calendario che si è aperto venerdì sera con lo spettacolo "Amore senza vocabolario. Racconti del lager, 1943-1945". Prodotto dalla compagnia Fratelli di Taglia, lo spettacolo parte delle memorie autobiografiche di Luigi Maria Pagliarani, per tutti Gino che nel 1943 venne spedito in un lager. Le sue parole sono tornate a vivere grazie alla lettura animata di Patrizia Signorini e Daniele Dainelli con i disegni dal vivo di Massimo Modula e la musica live dei Baiafonda.