Santarcangelo di Romagna, 6 novembre 2021 - Nella serata di ieri, attorno alle 22, i vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini sono intervenuti nel luna park allestito a Santarcangelo nell'area Campana, come da tradizione, in occasione della Fiera di San Martino a causa di una giostra rimasta bloccata.

Al momento del blocco a bordo dell'attrazione erano presenti tre ragazzi, rimasti sospesi a diversi metri di altezza da terra. Momenti di paura fino a quando sul posto non è accorsa la squadra del 115, che ha eseguito una manovra SAF (Speleo Alpino Fluviale), trasportando a terra tre ragazzi in buone condizioni. Sono in corso accertamenti per comprendere le ragioni del malfunzionamento.