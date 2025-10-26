Giovanardi: "All’ex fornace servono collegamenti"

Si riaccendono le polemiche attorno all’ex Fornace Vannoni. La lista civica Obiettivo comune, guidata da Gianni Giovanardi, torna a chiedere che l’area torni al centro del dibattito politico. "Nelle discussioni politiche e consiliari di questi ultimi mesi – afferma il gruppo – pare essere uscito di scena un convitato di pietra sul quale ha poggiato grande parte della comunicazione politica dell’allora amministrazione uscente: la Fornace e le sue aree pertinenziali".

Il gruppo ricorda come "il valore del sito sia stato riconosciuto al momento delle delibere che conferivano l’incarico di acquisizione in consiglio comunale, anche dal nostro gruppo, allora in maggioranza, avviando una riflessione su ciò che doveva portare alla città in termini di riqualificazione e opportunità". La Fornace è al centro di un progetto di rigenerazione da 5,7 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr, che prevede entro la primavera 2026 la creazione di un polo culturale e del nuovo Cineporto della Romagna. Una prima parte, con aree verdi e sportive, è già stata inaugurata.

"Per il bene del nostro territorio – sottolineano – ci auguriamo che questi progetti, non sempre da noi condivisi, gettino le basi per una completa riqualificazione dell’intera area, in parte inaugurata in fase di campagna elettorale con modi e tempi discutibili". Obiettivo comune chiede ora di "rimettere al centro il tema dei collegamenti al sito della Fornace, finora utilizzato per eventi e feste private, e in futuro in un utilizzo che ne valorizzi funzioni e centralità culturale e turistica". "Sin dal 2024 – aggiunge il gruppo – abbiamo ribadito che il sito deve essere messo in connessione con la parte a mare, con un sistema ciclo-pedonale facilmente raggiungibile. Ad oggi nulla pare essersi mosso". "Per questo – conclude la lista – risollecitiamo un dibattito volto a sensibilizzare il Comune e a coinvolgere gli attori socio-economici della città, per dare un segnale verso il pieno completamento degli indirizzi e dei percorsi di connessione fisica all’area".