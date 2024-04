Giovanardi e la sua coalizione all’Isola dei Platani: "Turismo e cultura strategici per la città"

Prosegue spedita la campagna elettorale di Giovanni Giovanardi, candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative di Bellaria con le due liste civiche ‘Obiettivo comune per Bim’ e ‘Un futuro migliore per Bim’. Oggi dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 sarà operativo un punto informativo lungo l’Isola dei Platani con la presenza dello stesso Giovanardi e di alcuni componenti delle due componenti civiche di sostegno.

Intanto la coalizione sottolinea: "Dialogo e confronto con la cittadinanza restano i cardini della nostra campagna elettorale indirizzata a toccare non solo i singoli quartieri e zone di riferimento, ma anche portata ad un dialogo diretto con gli abitanti di Bellaria Igea Marina aprendosi alla riflessione ed all’ascolto su temi, contenuti ed azioni".

E sui temi della città: "Partendo dal porto siamo convinti di rafforzare la sua immagine, contemperando le esigenze dei portatori di interessi. Cultura e turismo possono poi e devono interconnettersi per alzare il livello delle opportunità della nostra città. Sarà importante valorizzare risorse e luoghi come la fornace, casa Panzini, Vecchio macello e il teatro. Ci impegneremo inoltre – continua Giovanardi – a rendere più sicura e ospitale questa città".

a. d. t.