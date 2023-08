Giovane affoga nel portocanale Salvato dal cameriere di ’Fino’

"Stavo apparecchiando i tavoli fuori dal ristorante, quando ho visto quel ragazzo scivolare dalla banchina del porto e cadere direttamente nell’acqua. Ha iniziato ad annaspare e chiedere aiuto, intorno a lui c’erano diverse persone ma nessuno che si faceva avanti per soccorrerlo, così ho lasciato quello che stavo facendo e sono corso in suo aiuto". Un intervento provvidenziale, quello che domenica scorsa attorno alle 10 ha visto come protagonista Luca Mauri, cameriere del ristorante "Da Fino". Luca non ci ha pensato due volte: vedendo una persona in difficoltà nelle acque del porto, ha fatto il possibile per riportarlo sulla terraferma evitando così conseguenze potenzialmente peggiori.

"C’era questo ragazzo sui 25 anni, di corporatura robusta, che camminava barcollando lungo la banchina – racconta il cameriereeroe –. Probabilmente era ubriaco, o comunque non si sentiva bene. Sta di fatto che a un certo punto ha perso l’equilibrio, è scivolato ed è ruzzolato in mare. Probabilmente si è fatto prendere dal panico, non sapendo nuotare tanto bene, ed ha cominciato ad andare a fondo. Io mi sono avvicinato, sono salito su una barca ormeggiata, ho afferrato un salvagente, e l’ho lanciato al ragazzo che continuava a dimenarsi e a chiedere aiuto. Grazie anche ad un’altra persona che si trovava nei paraggi, siamo riusciti a farlo avvicinare alla scaletta di un’altra barca, e lo abbiamo aiutato a salire a bordo".

Poco dopo al porto sono accorsi anche i mezzi dei soccorritori: carabinieri, guardia costiera, 118 e vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per il giovane soccorso da Mauri.

"Mi sembrava che stesse bene, anche se era molto scosso e frastornato dalla brutta avventura che ha vissuto. Siamo rimasti un po’ lì con lui in attesa che si calmasse, dopo di che lo abbiamo aiutato a raggiungere la banchina dove lo abbiamo affidato alle cure del personale sanitario". "Per fortuna – conclude Mauri – mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto. Non ho seguito dei corsi specifici per il salvamento delle persone, ho agito nel modo che mi sembrava il più corretto e per fortuna la tempestività ci ha permesso di risolvere la situazione prima che quel ragazzo andasse completamente sott’acqua e le conseguenze dell’accaduto fossero ben peggiori".