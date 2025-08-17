Giovane annega a Ferragosto. In Italia per costruirsi una vita. Il sogno finisce a soli 21 anni

Un ragazzo di 21 anni, Islam Mohamed Abdel Moneim Zoukay, di origine egiziana e residente nel Bolognese, è stato trovato senza vita nella serata dell’altro ieri sulla spiaggia di Marina Centro, nei pressi del bagno 9, a poca distanza dal Grand Hotel. L’allarme è scattato poco prima delle 22, quando alcuni passanti hanno notato il corpo disteso sulla battigia e hanno immediatamente allertato il 118. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, per il giovane non c’è stato nulla da fare: il medico legale, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Islam era arrivato in Italia appena diciottenne, lasciando l’Egitto con la speranza di costruirsi un futuro. Richiedente asilo politico dal 2022, si era stabilito in provincia di Bologna e lavorava per la cooperativa "Leone" di Granarolo dell’Emilia, occupandosi di pulizie. Un impiego umile, faticoso e spesso sottovalutato, ma per lui era l’unica possibilità concreta per mantenersi e non restare "con le mani in mano" in un Paese nuovo, senza risorse economiche. Islam affrontava le giornate con la determinazione di chi sa che ogni turno di lavoro, anche il più duro, è un passo verso una vita più stabile.

Il 21enne era arrivato a Rimini l’altro pomeriggio insieme a un amico e collega, con l’idea di concedersi una piccola vacanza in occasione del Ferragosto. Una giornata di mare, un po’ di svago dopo mesi passati a lavorare. Verso le 19.30 i due avevano deciso di fare un bagno a turno: prima l’amico, poi lui. Gli zaini erano stati lasciati sulla sabbia, a pochi metri dall’acqua. L’amico, uscito dal mare, si era messo a parlare al telefono con la madre per circa mezz’ora. Quando ha riattaccato, si è accorto che Islam non era ancora tornato a riva.

Preoccupato, soprattutto perché sapeva che il compagno non sapeva nuotare, ha iniziato a guardarsi intorno. Non parlando italiano, ha chiesto aiuto a un altro ragazzo nordafricano presente in spiaggia, che lo ha aiutato a contattare i carabinieri e ad attirare l’attenzione dei passanti. Sono partite le ricerche lungo il litorale, fino a quando, nei pressi del bagno 9, è stato notato un gruppo di persone attorno a un giovane riverso sulla battigia. Era lui. Alcuni presenti stavano già tentando le manovre di rianimazione in attesa del personale sanitario, arrivato in pochi minuti.

Nonostante gli sforzi, non c’è stato nulla da fare. L’orario esatto in cui Islam si sarebbe immerso non è stato ancora definito con precisione, ma secondo la testimonianza dell’amico si tratterebbe delle 19.45, circa. Il sostituto procuratore di turno, Davide Ercolani, ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. Al momento non ci sono segni di aggressione: l’ipotesi più probabile resta quella dell’annegamento, anche se non si esclude un malore improvviso.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e la Capitaneria di porto. L’identificazione è stata possibile grazie all’amico che lo accompagnava da Bologna. Per lui e per chi lo conosceva, quella che doveva essere una breve pausa dal lavoro, un giorno di sole e mare per festeggiare il Ferragosto, si è trasformata in una tragedia improvvisa e senza appello. Islam lascia il ricordo di un ragazzo gentile, arrivato in Italia con il sogno di un futuro migliore, che affrontava le difficoltà con il sorriso e la dignità silenziosa di chi, pur partendo da zero, non smette di provarci.

Lorenzo Muccioli