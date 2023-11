Giovane apprendista per studio commerciale

Lo studio commerciale di Serena Venturi di Santarcangelo è interessato a selezionare un giovane da avviare al lavoro in qualità di apprendista studio commerciale. Le principli mansioni a cui verrà adibita la persona assunta saranno la registrazione delle fatture di acquisto e vendita, la tenuta della contabilità semplificata e ordinaria per le ditte clienti, la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, attività front office e centralino. Il candidato deve avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (per conratto di apprendistato) e il diploma di ragioneria o istituto tecnico commerciale o liceo economico; deve saper utilizzare il pc e il pacchetto Office. L’orario di lavoro è a tempo pieno. L’annuncio è rivolto ad ambosessi. Registrati sul portale ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.