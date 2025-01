Giovane cerca di gettarsi sotto al treno. Salvata da due agenti della Polstrada

E’ andata in stazione, a Cattolica, probabilmente con l’intento di farla finita, ma è stata salvata grazie all’intervento di due agenti della Polstrada che si sono subito messi a cercarla intercettandola prima che potesse compiere un gesto estremo. Tutto è cominciato mercoledì scorso, quando gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Riccione, impegnati in un posto di blocco a Morciano, sono stati avvicinati da una donna molto agitata. La donna, disperata, ha raccontato che la figlia 25enne era uscita di casa manifestando l’intenzione di suicidarsi e aveva fatto perdere le proprie tracce. Inutili i tentativi di raggiungerla al telefono, che nel frattempo era stato staccato. I poliziotti, dopo aver raccolto la descrizione della giovane e le informazioni necessarie, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine tramite la centrale operativa, attivando le ricerche nei luoghi abitualmente frequentati dalla ragazza.

Non riuscendo a trovarla con i primi tentativi, gli agenti si sono diretti verso la stazione ferroviaria di Cattolica, ipotizzando che potesse trovarsi lì. Alle 15.30, una volta sul posto, hanno individuato la ragazza in stato confusionale, mentre si aggirava pericolosamente vicino al primo binario. I poliziotti hanno avviato un dialogo con lei, riuscendo a conquista la sua fiducia e a persuaderla ad allontanarsi dai binari, proprio mentre stava sopraggiungendo un treno ad alta velocità. Poco dopo sono giunti i genitori della giovane, che, alla loro vista, è scoppiata in un pianto liberatorio. La ragazza è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118 che hanno visitato la ragazza ritenendola però in buone condizioni di salute.