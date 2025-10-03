Giovane costretta a sposarsi: "Così l’abbiamo aiutata a sfuggire dall’incubo"

di Francesco Zuppiroli

Una rete di salvataggio. Come quella tesa sotto i trapezisti che volteggiano a decine di metri di altezza. Una rete ’della salvezza’ le cui maglie non sono di corda, ma di muscoli e sangue: persone unite dal medesimo proposito di mettere in salvo da un matrimonio combinato e da un’esistenza di coercizioni e soprusi una giovane ragazza di origini bangladesi, residente da anni a Rimini. Una rete di "consulenti, avvocati, sanitari e psicologi che hanno fatto squadra in una maniera straordinaria per aiutare questa giovane a sfuggire all’incubo". Sono loro i protagonisti coinvolti nell’inchiesta che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di una madre 42enne e di un padre 55enne, accusati di maltrattamenti in famiglia e costrizione e induzione al matrimonio della propria figlia ventenne. Arresti risultato di un’inchiesta della procura di Rimini (pm Davide Ercolani), che ha coordinato le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo, ma che ha potuto contare appunto su "un’assistenza diretta alla giovane senza precedenti", ricorda Tiziana Dal Pra, che da oltre 15 anni svolge l’attività come attivista per i diritti delle donne ed è ritenuta tra le massime esperte relativamente al tema dei matrimoni forzati.

"Nel caso specifico che ha portato all’arresto di due cittadini bangladesi, la possibilità di avere ’salvato’ la ragazza vittima di vessazioni continue e, anche, di un matrimonio combinato rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutti noi – riavvolge il nastro la Dal Pra –. Ancor di più se considerato che ogni passaggio di questa vicenda, dalla richiesta di aiuto alla denuncia ai carabinieri, è stato fatto dalla giovane vittima in prima persona. Sempre assistita, mai lasciata sola nelle proprie scelte, ma convinta nell’andare avanti con un procedimento anche doloroso per chi ha dovuto assistere all’arresto dei propri genitori". Sì perché quel grido di salvezza la vittima del matrimonio forzato lo aveva lanciato da sola, mandando una propria amica a chiedere aiuto in primis presso il consultorio di Rimini, sotto la direzone di Elisabetta Pillai, e quindi da lì a tutta una rete di professionisti che si è costituita per aiutarla.

Una rete tenuta insieme proprio dalla esperienza di Tiziana Dal Pra, che ricorda: "Dopo questo primo contatto con il consultorio di Rimini, quando la giovane era già volata in Bangladesh per le nozze forzate, abbiamo avuto la fortuna che lei potesse disporre di un cellulare attraverso il quale siamo sempre rimaste in contattotramite i social. Non solo per un coordinamento su cosa fare e come muoversi, bensì anche solo per offrirle conforto nei momenti peggiori e sempre grazie alle diverse competenze di tutti coloro che sono stati chiamati in causa". È stato proprio sfruttando il ritorno in Italia della giovane, con arrivo all’aeroporto di Bologna, che "ci ha permesso di agire tempestivamente grazie soprattutto all’enorme lavoro di carabinieri e procura. Ora la ragazza si trova in un luogo sicuro e per quanto questa situazione possa lasciare importanti segni in chi la vive, la ragazza è davvero forte, matura, consapevole e il fatto che abbia scelto lei di procedere anche con la denuncia di questa situazione le consente di essere più serena".

Un percorso tutt’altro che in solitudine insomma quello vissuto dalla giovane per affrontare e ’liberarsi’ dal giogo del matrimonio forzato, un fenomeno che: "È più diffuso di quanto si pensi in Emilia-Romagna e Lombardia, soprattutto – spiega ancora Tiziana Dal Pra, che nel 1997 fondò anche l’associazione ’Trama di terre’ per offrire aiuto alle giovani donne straniere –. Questo perché le due regioni ospitano tantissime persone provenienti da Paesi in cui la pratica arcaica delle nozze forzate è tuttoggi in vigore. Ecco perché il lavoro di noi attivisti diventa ancora più importante. Non solo attraverso la scuola, primo vero baluardo di difesa per le giovani donne, ma anche con una affinata capacità di intercettare le criticità". Per la Dal Pra, "l’aumento dei casi di matrimonio forzato è semplicemnte il riflesso di una maggiore disponibilità e coraggio da parte delle vittime di mettere in luce queste situazioni. Di denunciare. Ma occorre un lavoro culturale anche sugli uomini di queste nazionalità, per arrivare ad essere sempre più capillari e salvare da queste situazioni quante più donne possibili", conclude quindi l’attivista.