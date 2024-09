Giovane investito sulle strisce: è gravissimo

La pioggia battente, il buio delle 20.30 di sera, l’asfalto bagnato. Elementi che lunedì hanno fatto da preludio alla tragedia su via Ravenna a Igea Marina, dove all’altezza del civico 147 si è verificato un terribile incidente stradale dove ad avere la peggio è stato un giovane del posto di 27 anni. Il ragazzo, stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, si trovava sulle strisce pedonali per raggiungere l’altro lato della carreggiata quando intorno alle 20.30 un’automobile Renault Captur condotta da un uomo di 77 anni stava percorrendo la strada.

È stato a questo punto che tra buio e pioggia battente, stando a quanto riferito dal 77enne che guidava il veicolo, l’uomo non avrebbe visto il giovane attraversare la strada. E quando infine l’anziano si è accorto di quel pedone sulle striscie, è stato troppo tardi. L’asfalto bagnato non ha favorito la frenata disperata e il 27enne è stato preso in pieno dal veicolo in transito. A seguito dell’urto il giovane sarebbe stato sbalzato e avrebbe così riportato diverse ferite molto gravi.

Sul posto sono subito sopraggiunti i soccorsi del 118 oltre al personale della Polstrada di Riccione, incaricato dei rilievi e di ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Dopo essere stato stabilizzato sul posto il 27enne è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena con il codice di massima gravità. Il ragazzo sarebbe infatti ancora in pericolo di vita a seguito dei politraumi riportati a seguito del colpo subito e per questo si trova ricoverato nella Rianimazione del nosocomio cesenate con prognosi riservata. Dell’accaduto è stato informato il pm di turno, con la procura che sul caso, come atto dovuto, ha aperto un fasciolo d’inchiesta per lesioni stradali.