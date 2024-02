Giovane marignanese conquista i vertici del taekwondo italiano

Un giovane atleta marignanese ai vertici del taekwondo italiano. Andrea Miserendino, di San Giovanni in Marignano, ha conquistato a Torino il titolo italiano nel campionato assoluto Cadetti cinture nere nella categoria 49 kg, vincendo con facilità tutti gli incontri. Miserendino – atleta del Taekwondo Olimpic Cattolica e Riccione – è passato agli ottavi per sorteggio e ha vinto i quarti contro Andrea Cinieri (Marzial Mesagne), la semifinale contro Marco Perrotta del Taekwondo Galatina e la finale contro Samuele Melas del Tekwondo San Sperate. "La dedizione e la disciplina che il giovane marignanese dedica allo sport lo ha reso probabilmente il più talentuoso che abbia mai allenato", ha detto il maestro federale Davide Berti delegato provinciale al Coni già allenatore di atleti della nazionale italiana. "Sono fiducioso – ha concluso Berti – per gli obiettivi futuri: selezione per la Coppa Italia di giugno come squadra regionale e per la nazionale italiana in vista degli europei sempre in giugno in Albania". I prossimi impegni sono il Trofeo Volumnia di Perugia ed Open G2, con ranking mondiale, di Tirana (Albania). Un altro importante riconoscimento per Miserendino era arrivato in ottobre durante la trasferta a Zagabria (Croazia), dove si era svolto svolto l’Open G1 di taekwondo con la partecipazione di oltre 900 dei più forti atleti provenienti da tutto il mondo. Il giovanissimo atleta della Tkd Cattolica Riccione del maestro Davide Berti aveva portato a casa una medaglia d’argento, superando gli ottavi per ranking favorevole, battendo per 2 round a 0 l’ucraino Mikhaylo Kapusta, con analogo punteggio in semifinale l’atleta tedesco Mikail Bilgin, per poi perdere di misura in finale con il connazionale Alessandro Marinelli della New Marzial di Mesagne. Con questo risultato aveva conquista anche 6 punti nel ranking mondiale.