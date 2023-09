Giovane riccioneseentra nel ‘Collegio 8’

C’è anche un riccionese tra i partecipanti de ‘Il collegio 8’, docureality di Rai Due che quest’anno ha come la voce narrante Stefano De Martino e nel cast alcune "figlie di" personaggi famosi. Si tratta di Flavio Bertuzzi, 15 anni, liceale riccionese, in città conosciuto anche per i genitori: la mamma Giuseppina Massara è segretaria del Comune di Riccione e di Montefiore Conca, il padre Luca è magistrato. Debutto il 24 settembre su Rai Due.